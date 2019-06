Carnival Row, la nuova serie Amazon Prime Video arriva il 30 agosto

Amazon Prime Video ha annunciato che Carnival Row, serie fantasy Amazon Original interpretata da Orlando Bloom e Cara Delevingne, sarà disponibile a partire dal prossimo 30 agosto. Sarà inzialmente disponibile in lingua originale in più di 200 paesi, e successivamente arriverà anche in versione doppiata.

Amazon ha presentato anche il primo teaser e la locandina della serie. Carnival Row è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, popolato anche da creature mitologiche costrette dagli umani a fuggire dai loro regni di origine a causa di un’invasione. La convivenza con gli uomini però risulta impossibile, dal momento che a queste creature è vietato amare e volare in libertà. I due protagonisti, il detective Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) e la fata Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), intanto, intrecciano una relazione che la società sempre più chiusa e bigotta del mondo di Philostrate non può tollerare. Vignette, inoltre, nasconde un segreto che potrebbe rivelarsi fatale, mentre l’investigatore è alle prese con una serie di omicidi che potrebbero dare una svolta alla sua carriera.

"Il tempo sta per scadere" recita il teaser. "Qualcosa di non umano si avvicina. Dobbiamo restare uniti."

Oltre a Orlando Bloom e Cara Delevingne, fanno parte del cast anche David Gyasi (Interstellar) nel ruolo di Agreus, un ricco fauno che si muove nell’alta società sfidando le gerarchie sociali, Indira Varma (Game of Thrones) che interpreta Piety Breakspear, la scaltra matriarca della potente famiglia che regna sulla città di The Burgue, Karla Crome nel ruolo di Tourmaline, una fata-poetessa fuggita dalla sua terra d’origine per scampare alla guerra, e Tamzin Merchant nei panni di Imogen Spurnrose, un giovane che vede in Agreus l’opportunità per salvare la sua famiglia aristocratica dal declino.

Carnival Row è prodotta da Legendary Television, e ha tra i produttori esecutivi Marc Guggenheim (Arrow), René Echevarria (Star Trek), Jon Amiel (Outsiders), Travis Beacham (Pacific Rim) e lo stesso Orlando Bloom.