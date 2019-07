Carnival Row: online un nuovo teaser ufficiale della serie fantasy targata Amazon

Sulle note di Bury a Friend di Billie Eilish Amazon ha pubblicato un nuovo teaser ufficiale dedicato a Carnival Row, la nuova e attesa serie fantasy con Cara Delevingne e Orlando Bloom che è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Dopo i trailer dedicati a Vignette e Philo, questo nuovo teaser offre un nuovo sguardo alle suggestive atmosfere dark vittoriane che troveremo nello show in arrivo su Prime Video. Potete visionare il filmato comodamente in calce alla notizia.

Basata su una sceneggiatura scritta da Travis Beacham inserita nella Lista Nera di Hollywood del 2005, sondaggio annuale che mette in risalto le migliori sceneggiature che non sono ancora state prodotto, Carnival Row debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 30 agosto.

Ecco la sinossi ufficiale: "Carnival Row è un modo vittoriano fantasy ricco di creature mitologiche immigrate. Temute dagli umani, gli è proibito di vivere, amare o volare in libertà. Ma anche nei momenti più oscuri, la speranza vive, quando un detective umano e una fata riaccendono una questione molto pericolosa. La pace inquieta della città crolla quando una serie di omicidi rivela un mostro che nessuno poteva immaginare."

Su Prime Video è da poco arrivata The Boys, adattamento televisivo dei fumetti di Garth Ennis già rinnovata da Amazon per una seconda stagione. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nostro primo sguardo a The Boys.