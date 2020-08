Carnival Row, Orlando Bloom e Cara Delevingne hanno completato le riprese della stagione 2

Sono terminate ufficialmente le riprese della seconda stagione di Carnival Row, la serie fantasy targata Amazon Prime Video con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. A dare la notizia è Variety, che ha riportato anche i ringraziamenti del produttore David Minkowski alla Repubblica Ceca per come è stata gestita la pandemia.

"L'industria cinematografica ceca è stata duramente colpita a causa della chiusura globale per via del Coronavirus" ha dichiarato Mikowski. "Apprezzo il fatto che il governo ceco abbia agito rapidamente e fornito un grande sostegno per riavviare la produzione cinematografica. Da quando il paese ha riaperto il 7 maggio, la produzione internazionale è ripartita rapidamente. Carnival Row è stato uno dei primi show a rimettersi in piedi e completare le riprese. Per essere sicuri, abbiamo adottato dei protocolli di sicurezza anche se la presenza del virus in Repubblica Ceca è bassa."

Dopo il lungo stop, sono tornate in produzione in Repubblica Ceca anche serie ad alto budget come The Wheel of Time (Amazon), The Falcon and the Winter Soldier (Disney+/Marvel), Haunted (Netflix) e Das Boot (Sky), oltre che il film Netflix Transatlantic 473.

La stagione 2 di Carnival Row ha da poco accolto nel cast Joanne Whalley, attrice nota ai fan per aver interpretato Suor Maggie nella terza stagione di Daredevil. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Carnival Row.