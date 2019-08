Carnival Row, per Orlando Bloom e Cara Delevingne il sesso fra fate è molto complesso

Nel corso di una recente intervista con The Wrap Orlando Bloom e Cara Delevingne, protagonisti della nuova serie fantasy Carnival Row, hanno discusso di un argomento piuttosto ... carnale.

"Penso che sia qualcosa che non avete mai visto prima in televisione" ha scherzato Bloom.

La Delevingne ha aggiunto: "Ciò che è interessante riguardo al fatto che lei abbia rapporti sessuali con un essere umano è, penso, che abbia l'istinto di volare durante l'atto perché è quello che gli uomini chiedono, probabilmente non è necessariamente quello che le fate farebbero. Gli esseri umani che vanno con loro vogliono uno spettacolo, qualcosa di effettivamente magico. Perché quando Philo e Vignette lo fanno, lei non si alza in volo come a dire 'ehi, hai pagato per questo, quindi ti concederò un po' di divertimento.' Penso che sia un elemento davvero interessante in questa distinzione."

Anche lo showrunner Mark Guggenheim è stato interpellato circa l'argomento: "È interessante quando una fata raggiunge il suo orgasmo perché le ali si illuminano. Ma più avanti nell'episodio, la seconda volta, quando Vignette e Philo dormono insieme, le ali non si illuminano. E' un modo per impostare questa scena di dialogo in cui Philo, sostanzialmente, spiega a Vignette di essersi resa conto che lei era distratta, che non era presente mentalmente, che stava pensando ad altro. E' un grande esempio per me di come la mitologia che è stata costruita nello show ci consenta di arrivare a certi momenti del personaggio e ad alcuni esempi rivelatori del suo carattere."

Infine la parola è stata data a Travis Beacham, creatore della serie: "Non abbiamo mai voluto che fosse lo spettacolo in cui, ecco, qui faremo la scena del sesso fatato per questo episodio. Ma allo stesso tempo, vuoi dargli un'impronta specifica e vuoi che le persone non lo scambino per una storia per bambini, perché non lo è. Quindi devi trovare un modo per parlare della sessualità umana e non senza essere troppo banale. È un interessante filo sottile su cui camminare."

Vi ricordiamo che Carnival Row è stato rinnovato per una seconda stagione poco prima della messa in onda della prima stagione. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Carnival Row.