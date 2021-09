Carnival Row: Orlando Bloom nelle nuove immagini dietro le quinte della seconda stagione

La prima stagione di Carnival Row ha ottenuto un discreto successo, tanto da convincere Amazon a rinnovare lo show per una seconda stagione. Seconda stagione che ha da poco concluse le sue riprese e da oggi infatti sono disponibili alcune immagini dal dietro le quinte che raccontano le novità dei nuovi episodi con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Nelle immagini vediamo tutti i protagonisti coinvolti nella serie e il loro lavoro con i registi e con l'utilizzo del blue screen sul quale poi lavorare in sede di post-produzione. Con le riprese appena terminate in Repubblica Ceca adesso non ci resta che attendere impazienti l'arrivo di un primo trailer ufficiale e di una data di uscita su Amazon Prime Video. Tra la fine delle riprese della prima stagione e il suo effettivo esordio sulla piattaforma digitale erano trascorsi 17 mesi, quindi potrebbe volerci ancora parecchio prima dell'arrivo della seconda stagione di Carnival Row.

Come da descrizione, il fantasy drama Carnival Row è un noir di stampo fantastico ambientato in una città neo-vittoriana dove si incontrano creature mistiche in fuga dal loro patria devastata dalla guerra e gli umani causa della stessa. È solo questione di tempo prima che la tensione che ribolle nel sangue delle bestie esploda, causando disordini e scompiglio.

Ricordiamo che la seconda stagione di Carnival Row ha accolto da poco nel cast l'attrice Joahnne Walley, interprete soprattutto nota per aver vestito i panni di Suor Maggie nella terza stagione di Daredevil su Netflix. Intanto Orlando Bloom ha raccontato un incidente sul set che gli è quasi costato una paralisi e che addirittura poteva rivelarsi fatale per la sua vita.

Mentre vi rimandiamo alle immagini dietro le quinte della seconda stagione (le trovate su Slash Film andando al link della fonte), su queste pagine trovate la recensione della prima stagione di Carnival Row.