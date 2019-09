Carnival Row: i produttori e le star dello show spiegano il finale della prima stagione

I fan della serie Carnival Row, pubblicata su Amazon Prime Video, sono entusiasti della prima stagione dello show e hanno iniziato sin da subito a porsi molte domande sul finale del primo ciclo di episodi con protagonisti i personaggi di Rycroft Philostrate e Vignette Stonemoss, interpretati da Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Carnival Row è già stato rinnovato per una seconda stagione e The Wrap ha chiesto ai produttori esecutivi dello show e alle star del cast di parlare del finale di stagione, che ha visto il Cancelliere Absalom Breakspear venire assassinato dalla moglie Piety. Diverse questioni sollevate dagli ultimi episodi hanno provocato diversi dubbi e quesiti nelle discussioni tra fan.



"Dopo la morte di suo padre, Jonah sale in carica come cancelliere e ordina di sigillare la città e di tenere tutti su Carnival Row" ha spiegato Marc Guggenheim, showrunner della serie "Quindi, quando finisce la stagione, c'è un muro che argina tutto e la gente delle fate viene portata tutta in questo ghetto" ha spiegato Travis Beacham, con Guggenheim che ha aggiunto "Ovviamente sarà gran parte di quello che vedremo nella seconda stagione".

"Philo è un mezzosangue, potrebbe passare ma non lo fa per stare vicino a Vignette" spiega Guggenheim "Nella seconda stagione sarà un uomo senza patria".

Cara Delevingne ha confessato che la decisione di Philo sia per lei la conclusione migliore:"Un finale perfetto" ha dichiarato. Una scelta decisiva, secondo Delevingne, per convincere Vignette dell'amore di Philo.

Orlando Bloom afferma:"Ci si prepara così molto bene alla seconda stagione in cui osserveremo come sarà la vita all'interno di Carnival Row".

Già dal trailer ufficiale molti spettatori si sono appassionati a Carnival Row, uno dei titoli di punta di questo periodo per Amazon.