Carnival Row, la star Cara Delevingne dà alcuni aggiornamenti sulla Stagione 2

Ci sono aggiornamenti dalle strade della Praga vittoriana fantasy di Carnival Row, serie di Amazon Prime Video ambientata in un'epoca in cui gli umani convivono in un equilibrio piuttosto precario con creature fatate e mitologiche costrette ad emigrare dalla loro terra natia.

A parlare a Variety è stata la star dello show Cara Delevingne, che interpreta la fata Vignette, protagonista insieme ad Orlando Bloom, alias il detective Rycroft Philostrate, delle vicende che coinvolgono la città durante un periodo di disordini sociali ed instabilità che vedono il susseguirsi di una serie di omicidi da parte di misteriosi assassini.

Nonostante nella Repubblica Ceca e a Praga, luogo in cui si stavano effettuando le riprese prima della pandemia, il Governo abbia dato il via alle produzioni cinematografiche, ancora non ci sono notizie ufficiali da parte di Amazon. La star ha riferito che lo staff era pronto a girare buona parte degli episodi della seconda stagione, ma che poi è stato bloccato tutto prima che potessero cominciare, ed inoltre: "probabilmente non riprenderemo prima dell'inverno, perché fuori deve fare freddo e nevicare".

I lavori per Carnival Row 2 erano stati annunciati a novembre scorso, e solo tre mesi dopo l'annuncio della pandemia ha sospeso le riprese dello show Prime Video. Nell'attesa di avere maggiori informazioni sul ritorno al set degli attori, che sembra ancora piuttosto remoto, date un'occhiata alla recensione di Carnival Row.