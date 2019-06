Carnival Row, il teaser trailer della nuova serie Amazon Prime Video

Presto potremo vedere le ultime fatiche di Orlando Bloom sugli schermi di casa nostra, comodamente seduti sul divano. Il nostro elfo (e/o pirata) preferito tornerà in qualità di Detective nella nuova serie tv di Amazon Prime Video, Carnival Row.

Ambientazione vittoriana. Musica suggestiva in sottofondo. Un treno sfreccia a grande velocità, offrendo una preview dei suoi peculiari passeggeri. Ad inseguire il treno, due individui dai volti di Orlando Bloom e Cara Delevigne.

Così si presenta Carnival Row, la nuova serie di Amazon Prime Video in arrivo il 30 agosto sulla piattaforma streaming.

Lo show dal sapore fantasy, come si evince anche dal teaser, ha come protagonisti i personaggi interpretati da Bloom e Delevigne, il Detective Rycroft Philostrate, un umano, e la fata Vignette Stonemoss, alle prese con un mondo in cui esseri umani e creature mitologiche non riescono a convivere.

Carnival Row è basata su una sceneggiatura di Travis Beacham inserita nella Lista Nera di Hollywood del 2005 (un sondaggio annuale che annovera le migliori sceneggiature ancora non prodotte), e nasce da una produzione Amazon Studios e Legendary Television.

Tra i suoi produttori anche Marc Guggenheim (Smallville, Arrow) Jon Amiel (Deliverance Creek, Ousiders), René Echevarria (Teen Wolf, Castle), Orlando Bloom e lo stesso Beacham.

Nel cast della serie anche Simon McBurney (Runyan Millworthy), David Gyasi (Agreus), Tamzin Merchant (Imogen Spurnrose), Andrew Gower (Ezra Spurnrose), Karla Crome (Tourmaline), Arty Froushan (Jonah Breakspear), Caroline Ford (Sophie Longerbane) e Jared Harris (Absalom Breakspear).