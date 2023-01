Carnival Row, la tensione cresce nel final trailer della seconda stagione!

A tre anni di distanza dall'esordio di Carnival Row, Amazon sta finalmente per accontentare i tanti fan rimasti momentaneamente orfani delle avventure di Philo e Vignette: la seconda stagione della serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne sta per arrivare, come ci ricorda il final trailer pubblicato proprio pochi minuti fa.

Come già anticipatoci dal precedente teaser della seconda stagione di Carnival Row, la situazione sarà tutt'altro che serena in questi prossimi episodi: la tensione continua a crescere esponenzialmente, con il nostro Rycroft Philostrate chiamato a indagare su alcuni omicidi particolarmente violenti che rischiano di rendere ancora più esplosiva un'atmosfera già ormai prossima al punto di rottura.

Chi questa tensione in qualche modo la alimenta è invece proprio Vignette, che in compagnia dei Black Raven progetta di rendere pan per focaccia ai nuovi leader degli umani, Jonah Breakspear e Sophie Longerbane, mentre questi continuano a esercitare oppressione sulle creature magiche fuggite dal loro paese.

Questo e molto altro ancora ci viene anticipato da questo trailer che ci ricorda l'uscita della seconda stagione dello show prevista per il prossimo 17 febbraio; come già annunciato in precedenza da Amazon, vi ricordiamo inoltre che la seconda stagione di Carnival Row sarà anche quella finale: tra poco più di un mese, dunque, ci toccherà dire addio a Rycroft e Vignette.