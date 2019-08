Carnival Row: vediamo il nuovo teaser della serie di Amazon

Come avete potuto vedere nel primo trailer di Carniva Row, manca veramente pochissimo alla data di uscita della serie fantasy di Amazon: gli abbonati al servizio Prime potranno infatti gustare le puntate a partire dal prossimo 30 agosto. Ecco quindi il nuovo teaser ufficiale disponibile online.

Nel trailer, che potete trovare in calce alla notizia, scopriamo che le creature mitologiche presenti nel mondo vittoriano sono fuggite da una guerra, nonostante questo sia la popolazione che le autorità locali saranno ostili nei loro confronti.

Tra i protagonisti troviamo Orlando Bloom nei panni del detective umano Rycroft Philostrate, uno dei pochi a battersi per le vite delle creature rifuggiate nella città e impegnato nel cercare di scoprire il colpevole di una serie di omicidi, insieme a lui potremo conoscere la storia della fata Vignette Stonemoss, personaggio con il volto di Cara Delevingne. La relazione tra i due verrà guardata con disprezzo dagli altri, ma nel corso delle puntate scopriremo che Vignette custodisce un segreto che sconvolgerà la vita di tutti.

La serie sarà diretta da Paul McGuigan e tra i produttori è presente Marc Guggenheim, famoso per il suo lavoro in Arrow e Smallville, inoltre sembra che Carnival Row sia stata rinnovata per la seconda stagione, segno della grande fiducia che l'azienda di Jeff Bezos ha nei confronti dell'opera.