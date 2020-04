Carol o Connie? I fan di The Walking Dead scelgono l'interesse amoroso di Daryl

Dopo le dichiarazioni di Norman Reedus relative all'approfondimento della vita sessuale e amorosa di Daryl Dixon nelle prossime stagioni di The Walking Dead, riferite dall'attore come "semplici voci", è partito un sondaggio online su chi tra Carol (Melissa McBride) e Connie (Laurden Ridloff) dovrebbe essere l'interesse amoroso del personaggio.

Nel sondaggio condotto via subreddit non ufficiale di The Walking Dead, 237 utenti dei 510 intervistati totali hanno scelto Connie come il personaggio con cui "speravano che Daryl avrà presto una relazione amorosa". Il compagno animale di Daryl, Dog, ha ottenuto invece 163 voti, seguito poi dai 73 espressi per Carol, vista ormai come una grande amica, e appena 37 per Beth Greene (Emily Kinney), la sorella più piccola di Maggie.



"Non stiamo provando a mettere gli shippers uno contro l'altro", ha rivelato recentemente la showrunner Angela Kang a Insider: "La cosa più interessante di tutte è anzi che ognuno vuole vedere Daryl con qualcuno di diverso. Abbiamo ritratto il rapporto tra Connie e Carol come di rispetto e stima, e la seconda credo ritenga la prima la persona più giusta per Daryl". Dunque anche la showrunner pensa che Connie sia l'interesse amoroso migliore per il personaggio.



Vi ricordiamo che The Walking Dead 10x16, "A Certain Doom", arriverà su AMC nel corso dei prossimi mesi come evento televisivo speciale. Vi lasciamo alla recensione di The Walking Dead 10x15.