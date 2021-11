Carol Danvers è ancora Ms. Marvel: ecco un nuovo eccezionale cosplay per l'eroina

In attesa dell'uscita di Ms. Marvel, la serie dedicata alla giovane Kamala Khan, sul web sono state diffuse le immagini di una cosplayer che ritrae la prima versione dell'eroina e cioè Carol Danvers.

Come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia, l'utente di Reddit Zoe Volf ha pubblicato uno scatto in cui si mostra con il costume disegnato dal compianto Dave Cockrum. Si tratta del primo costume nero dell'eroina, che presenta un fascia rossa in vita ed alcuni inserti dorati. La giovane cosplayer si libra tra le nuvole mentre dalle sue mani fuoriescono potenti raggi fotonici.

Cockrum ha introdotto questo costume in Ms. Marvel #20 pubblicato nell'ottobre del 1978. In precedenza, il personaggio indossava un costume rosso e blu. Danvers ha indossato questo abito fino al 1982, quando ha assunto le sembianze di Binary nelle pagine di Uncanny X-Men. Ha adottato poi il mantello di Captain Marvel nel 2012, dopo che altri personaggi – Monica Rambeau e Genis-Vell – avevano usato questo stesso nome.

Intanto, proprio di recente, è stata diffusa una nuova sinossi di Ms. Marvel che secondo le ultime informazioni in nostro possesso dovrebbe debuttare su Disney+ nel corso dell'estate 2022. Ancora non abbiamo una data d'uscita ufficiale per questa serie che finalmente ci mostrerà un nuova eroina del Marvel Cinematic Universe all'opera.