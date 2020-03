Carol è ossessionata da Alpha nella nuova clip di The Walking Dead 10

Nonostante il rinvio del finale di The Walking Dead 10, i fan della celebre serie prodotta da AMC sono in trepidante attesa di vedere la puntata conclusiva della stagione, per ora però dovranno accontentarsi di questa scena inedita con Carol.

Il filmato, che trovate in calce alla notizia, ci mostra il personaggio interpretato da Melissa McBride mentre si trova in una radura isolata. Ad un certo punto inizia a sentirsi osservata, fino a quando non si trova davanti Alpha, leader dei Whisperer uccisa da Negan, la cui testa è stata consegnata proprio a Carol. Nel video vengono pronunciate solo queste parole: "Ti osservo sempre", a dirlo è l'avversaria dei protagonisti, la cui testa si trova ora infilata su un ramo al confine del territorio dei due gruppi. Non è la prima volta che Carol soffre di allucinazioni, causate dai numerosi shock che ha dovuto affrontare, tra cui la moglie del figlio adottivo Henry.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere la conclusione della stagione, se cercate altre informazioni a riguardo vi segnaliamo questa intervista a Greg Nicotero di The Walking Dead, in cui il regista ed esperto di effetti speciali parla della decisione di sospendere la messa in onda degli episodi della serie sugli zombi ispirata ai fumetti di Robert Kirkman.