Carol's Second Act: Ashley Tisdale nel cast della nuova sitcom CBS

Carol's Second Act, la nuova serie in arrivo alla CBS, ha aggiunto al suo cast Ashley Tisdale, l'attrice di Truth Be Told e High School Musical, in un ruolo inizialmente affidato a Bonnie Denison.

È stata da poco annunciata la line-up della CBS per la prossima stagione televisiva, e tra i nuovi show figura anche la sitcom ideata da Emily Halpern e Sarah Haskins, Carol's Second Act.

La trama della serie in onda questo autunno in America vede come protagonista Carol, un'ex-insegnante madre di due figli pronta a rivoluzionare completamente la sua vita: la donna ha infatti deciso di provare a diventare medico.

Al cast - che già faceva ben sperare, data la presenza di Patricia Heaton e Kyle MacLahan -, si è ora aggiunta anche Ashley Tisdale, subentrata a Bonnie Denison a seguito di un recast.

L'attrice nativa del New Jersey, nota ai più per il ruolo di Sharpay Evans nei film di High School Musical, interpreterà Jenny, una rappresentante farmaceutica nonché figlia di Carol (Heaton). Il personaggio è descritto come spirito libero dalla personalità estroversa, con un gran cuore e capace di supportare la madre nel nuovo ambiente lavorativo.

Non ci resta quindi che aspettare qualche mese per scoprire come se la caveranno Carol, Jenny e gli altri protagonisti di Carol's Second Act.