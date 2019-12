Carol di The Walking Dead ammette che la sua storia con Ezekiel non si è ancora conclusa

Mentre un'impresaria funebre critica The Walking Dead e in particolare i suoi zombie, l'attrice interprete di Carol ha rivelato che nella seconda parte della stagione vedremo come andrà avanti la relazione tra lei e Ezekiel.

Dopo la morte del figlio Henry i due si erano allontanati, in particolare il personaggio di Melissa McBride aveva deciso di cercare di riprendersi dal dolore senza l'aiuto di nessuno, andando via dalla comunità di Alexandria. Per questo in molti avevano creduto che il loro rapporto fosse bruscamente finito a causa del trauma subito, ma le dichiarazioni fatte durante il Comic-Con di Dortmund rivelano il contrario.

Ecco cosa ha affermato su questo argomento Melissa McBride: "Non penso che la storia di Carol ed Ezekiel sia finita. So per certo che sono molto legati, ma Carol adesso è in un momento di recupero da tutte le sue esperienze, vuole imparare e crescere, vuole diventare una persona più forte e capire quali sono i suoi limiti. Sarà sempre una sopravvissuta ma non credeva che sarebbe mai diventata così".

L'ultima volta che i due si sono incontrati è stato durante il funerale di Siddiq, prima però che Carol rimanesse bloccata sottoterra insieme a Daryl e gli altri, caduti in una trappola di Alpha. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead, in attesa del 23 febbraio, data in cui andranno in onda le prossime puntate dello show.