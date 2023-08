Carolina Crescentini tornerà nell'ultima stagione di Mare Fuori? Ecco cosa sappiamo

Mare Fuori è ancora lontana dalla sua conclusione: la serie Rai, stando a quanto si evince dalle nostre fonti, dovrebbe durare almeno per cinque o sei stagioni, ma è plausibile pensare che gli sceneggiatori abbiano già in mente un disegno più o meno preciso per quanto riguarda le ultime battute dello show, magari pensando anche a qualche ritorno.

Mentre le troupe Rai girano all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli per alcune sequenze della quarta stagione di Mare Fuori, dunque, qualcuno comincia a chiedersi non solo come si concluderà la serie, ma anche se ci sarà la possibilità di rivedere alcuni personaggi amatissimi come la Paola Vinci di Carolina Crescentini.

Il personaggio interpretato dalla star di Boris ha in effetti concluso da poco il suo percorso nello show ambientato all'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, per cui è improbabile un suo ritorno nei prossimi episodi: secondo quanto riportato dal settimanale Chi, però, sarebbero tutt'altro che scarse le possibilità di rivedere l'ormai ex-direttrice dell'IPM durante l'ultima stagione della serie.

Ora come ora non resta altro da fare che avere pazienza, dunque, nell'attesa di scoprire se i rumor si riveleranno fondati: e voi, credete che un ritorno anche per poche scene di Paola Vinci potrebbe aver senso? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.