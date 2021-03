Carosello Carosono: Eduardo Scarpetta porta in tv il celebre musicista napoletano

Questa sera Rai Uno ha deciso di celebrare il talento di Renato Carosone, con un film per la tv intitolato Carosello Carosone. Il famoso musicista napoletano sarà portato in scena da Eduardo Scarpetta, il trisnipote del geniale ed omonimo commediografo ed attore.

Carosello Carosone trae spunto per il nome dal primo album dell'artista pubblicato con il suo quartetto il 14 dicembre 1954 e ripercorre la sua vita, i suoi successi ma anche le molte difficoltà incontrate nel corso della sua carriera. Il musicista napoletano è stato tra l'altro la colonna sonora di moltissime puntate de L'amica geniale, la serie Rai basata sui romanzi di Elena Ferrante. Proprio qui il giovane Scarpetta vestiva i panni di Pasquale Peluso.

Quest'ultimo discendenza a parte, ha tentato di non farsi mai strada del mondo dello spettacolo grazie al suo cognome altisonante ma, quest'ultimo gli ha creato non pochi problemi sulla strada dell'affermazione: "Il cognome non è una colpa. È brutto quando te lo fanno pesare e a me è capitato. Quando frequentavo il Centro sperimentale di cinematografia, un’insegnante mi disse: tu che porti questo cognome non puoi pensare di non lavorare come tutti gli altri. Dava per scontato che volessi differenziarmi dai compagni. Rimasi male, non mi davo le arie. Sono ben consapevole dei personaggi da cui discendo, ma paragonarmi al mio trisavolo non ha senso".

Le musiche di Carosello Carosone sono state curate da Stefano Bollani che ha rivelato di essere stato ispirato sin da piccolo dal celebre artista: "Gli scrissi una lettera che spedii insieme a una cassettina dove avevo registrato le sue canzoni suonate e cantate da me, piccolo pianista in erba. Era il 1983 e la sua risposta, del tutto inaspettata, mi ha aperto un mondo nuovo: 'Qualsiasi cosa tu voglia fare nel campo della musica, studia il Blues che è alla base di tutto'. E così ho fatto e mi ci sono immerso [...] Con le musiche che ho creato per questo film, ho voluto rendere omaggio a quel suo mondo a me tanto caro, a quel fermento culturale della sua Napoli degli anni ‘50, con quei colori e quei profumi che, in qualche modo, mi porto addosso da sempre".

Insomma, l'appuntamento è per questa sera alle 21.20 su Rai Uno.