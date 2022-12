Carpool Karaoke, i nuovi episodi su Apple TV+: c'è anche Kevin Bacon dal MCU

Ora che avete tutti un abbonamento gratuito ad Apple TV Plus grazie a Will Smith, non perdetevi sulla piattaforma di streaming on demand nuovi episodi di Carpool Karaoke: la serie, ora disponibili con la quinta stagione.

Le nuove puntate della serie - che vede gli ospiti partire all'avventura nella stessa automobile cantando i brani delle loro playlist personali - anche Ciara, Chelsea Clinton, Hillary Clinton, Duran Duran, Nikki Glaser, Method Man, Sandra Oh, Chris Redd, Amber Ruffin, Wilco, Russell Wilson e Kevin Bacon, la nuova star del Marvel Cinematic Universe, visto recentemente nello Speciale Natalizio di Guardiani della Galassia. Ospiti d'eccezione, poi, i membri del cast di For all Mankind, acclamata serie tv esclusiva di Apple che presto tornerà per una quarta stagione.

Carpool Karaoke: la serie ha ottenuto il massimo riconoscimento agli Emmy Awards 2022, vincendo per la quinta volta consecutiva il premio Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series. Dal suo debutto, la serie è stata nominata ogni anno riuscendo ad aggiudicarsi un Emmy per ognuna delle precedenti quattro stagioni e diventando uno dei pochi programmi nella storia ad aver raggiunto un tale traguardo. Tra gli altri riconoscimenti alla serie ci sono molteplici vittorie ai Producer Guild Award e una nomination agli Hollywood Critics Association Television Award.

La serie è disponibile in esclusiva su Apple TV+.