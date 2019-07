Carrie-Anne Moss e Danielle Campbell faranno parte del cast di Tell Me a Story 2

Dopo aver appreso della presenza di Odette Annable e Natalie Alyn Lind in Tell Me a Story 2 è giunto adesso il momento di fare la conoscenza di altre due attrici che prenderanno parte alla seconda stagione. Si tratta di Carrie-Anne Moss e del ritorno di Danielle Campbell che aveva già preso parte alla prima.

La serie, ideata da Kevin Williamson e da Kapital Entertainment, prende alcune tra le fiabe più famose le riadatta in chiave thriller. La prima stagione era incentrata sulle vicende de I tre porcellini, Cappuccetto rosso e Hansel e Gretel, mentre all'interno della prossima saranno presenti La bella e la bestia, La bella addormentata e Cenerentola.

Per Danielle Campbell si tratta dunque di un ritorno dopo che nella stagione precedente aveva vestito i panni di Cappuccetto rosso. Questa volta, invece, sarà presente nell'episodio dedicato alla fiaba de La bella addormentata, dove interpreterà Olivia una ragazza forte, indipendente e astuta che decide di lasciare la sua piccola città per trasferirsi a Nashville e conferire un master in Filosofia e Letteratura comparata. Ma presto si renderà conto che dovrà sfruttare tutte le sue abilità per poter sopravvivere.

Carrie-Anne Moss, recentemente ammirata nel ruolo di Jeri Hogarth in Jessica Jones 3, interpreterà invece Rebecca, personaggio presente in tutte e tre le storie. Dopo aver perso il marito in un incidente d'auto, la donna si è ritrovata a crescere da sola le sue tre figlie sforzandosi di trovare il giusto equilibrio emotivo. Passati gli anni, adesso Rebecca decide invece di voler concentrare le sue energie su stessa e non più sulla famiglia.

Ricordiamo infine che la seconda stagione della serie antologica Tell Me a Story andrà in onda sul servizio di video on demand CBS All Access.