Carrie indossa l'Hijab nella prima immagine dell'ottava e ultima stagione di Homeland

È grazie al First Look di TV Line che possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale dell'ottava e ultima stagione di Homeland, premiata e amata serie targata Showtime che vede protagonista Clarie Danes nei panni dell'analista della CIA Carrie Mathison, che vediamo nuovamente nella foto con indosso un Hijab.

La vediamo nell'immagine con indosso il tipico copricapo musulmano e a bordo di un veicolo guidato da un abitante del medio-oriente, imbarcatasi in un'ultima e pericolosa missione. Non sappiamo con esattezza dove sia diretta la protagonista, ma sappiamo che sarà da qualche parte in Afghanistan, giunta sul posto per aiutare il suo amico e collega Saul (ora consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente) in un difficile negoziato di pace tra Stati Uniti e Talebani.



Sappiamo anche che Saul ha avvertito Carrie che ora Kabul è "dieci volte più pericolosa" di quanto ricordasse nelle sue precedenti missioni. La donna è anche in cerca di pace nella testa, dopo aver trascorso sette estenuanti mesi prigioniera di un gulag russo che l'ha distrutta psicologicamente più di quanto già non fosse. Non ricorda neanche l'Inferno vissuto mentre veniva torturata da Yevgeny (Costa Ronin).



Homeland 8 andrà in onda su Showtime a partire dal prossimo 9 febbraio 2020. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti