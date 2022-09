Cars on the Road: la Disney festeggia il giorno di Lightning McQueen nel nuovo sneak peek

Questo weekend ci sarà il ritorno del Disney+ Day, e negli stessi giorni arriverà la nuova serie Cars on the Road sulla piattaforma. Per chi non lo sapesse, oggi 5 Settembre è ufficialmente il Lightning McQueen Day, e lo streamer ha pensato bene di festeggiarlo regalandoci uno sneak peek dello show che troverete in cima all'articolo!

La clip in questione è tratta dall'episodio 3 della serie, intitolato "Salt Fever", e ci fa dare un'occhiata non solo alle prime immagini, ma anche alla colonna sonora dello show, ai titoli di testa e alla sigla. E proprio la soundtrack è stata resa disponibile da oggi sulle principali piattaforme musicali, e presenta i talenti di 79 musicisti e 17 cantanti. A creare queste musiche è stato il compositore Jake Monaco, che si è occupato di tutti e nove gli episodi.

Per chi non lo sapesse Cars on the Road segue Lightning McQueen, a cui tornerà a prestare la voce Owen Wilson, e il suo migliore amico Mater che sono impegnati a dirigersi verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Mater. Lo show, prodotto da Marc Sondheimer, ha visto la collaborazione di tre registi di ottimo livello: Steve Purcell, Bobby Podesta e Brian Fee.

E voi, siete curiosi di vedere la serie? Intanto ecco il trailer di Cars on the Road!