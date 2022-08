Cars on the Road: ecco il trailer della nuova serie di Disney+ sull'Universo di Cars!

La Disney ha recentemente deciso di rinnovare il Disney+ Day, che si è tenuto con successo lo scorso anno e che farà il suo ritorno a Settembre. Proprio nel weekend dedicato all'evento arriverà Cars on the Road, serie animata spin-off di Cars di cui è appena stato pubblicato un trailer.

I nove episodi dello show saranno disponibili a partire dall'8 Settembre, e riporteranno sui nostri schermi i migliori amici Lightning McQueen e Mater. La storia ha inizio quando l'arrugginito Mater rivela alle auto di Radiator Springs di avere una sorella che sta per sposarsi. Radiator vorrebbe attraversare il paese per andare al matrimonio, e McQueen lo accompagna, dichiarandosi proprio come il più uno del compagno.

Il trailer non rivela molto su chi sia la sorella di Mater, o su quali celebrità si uniranno all'universo di Cars. Nei film della trilogia abbiamo ascoltato voci di grandi attori come Owen Wilson, Paul Newman e Bonnie Hunt solo per citarne alcuni, che ci si aspetta che anche la serie mantenga alto il livello. Dal trailer il viaggio sembra essere già esplosivo e pieno di sorprese in serbo per gli spettatori.

"Lo show è un gioco in giro per il paese insieme a Lightning McQueen e Mater" ha detto uno dei registi Steve Purcell. "Come ogni vero viaggio su strada, ogni giorno rappresenta una nuova mini-avventura con colpi di scena inaspettati". Noi siamo curiosi, e voi? Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Cars 3, ultimo film della celebre trilogia dedicata ai protagonisti di Radiator Springs.