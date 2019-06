La Casa di Carta 3: un poster svela la data d'uscita in Italia

La terza attesa stagione de La Casa di Carta, la serie televisiva spagnola ideata da Alex Pina, tornerà all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo mese, e la pubblicazione di un poster conferma anche l'arrivo in Italia: il 19 luglio.

L'ultima volta che abbiamo visto insieme il cast della serie è stato lo scorso 3 giugno, ovvero dopo la pubblicazione del trailer ufficiale de La Casa di Carta, che ha mostrato i membri della banda intenzionati a vivere le proprie vite dopo la rapina alla Zecca di Stato, a Madrid. Tra di loro, anche il celebre Professore e l'ex agente di polizia Raquel Mourillo, a formare una coppia fissa e a trascorrere il loro tempo in Thailandia. Almeno fino a quando Tokyo non contatterà Salvador per dirgli della cattura da parte di Rio. Evento che permetterà alla banda di ritornare in azione.

Oltre agli attori già presenti nelle prime stagioni, ci saranno anche dei volti nuovi come già anticipato dal trailer e successivamente mostrati anche in questo poster. Infatti è possibile scorgere un nuovo personaggio posizionato in metto tra Denver e Monica Gaztambide, più altri due tra Raquel, questa volta vestita come i membri della banda, e Rio.

In attesa dell'arrivo della terza stagione, se siete interessati vi rimandiamo a un articolo dedicato ai momenti più imbarazzanti della serie.