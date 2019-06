La Casa di Carta 3: presentato il cast ufficiale, domani arriva il trailer

Netflix non perde mai occasione per far parlare di sé: questa volta il colosso di streaming statunitense ha sfruttato la finale di Champions League di sabato sera per annunciare... il cast ufficiale della terza parte de La Casa di Carta.

Un'occasione di quelle speciali, per Netflix, che ha scelto di sfruttare il palcoscenico dell'attesa finale di Champions League per diffondere un video e alcune immagini inedite dedicate ai protagonisti della terza stagione di una serie TV diventata a dir poco virale.

La clip, che potete ammirare cliccando sul player di You Tube in alto, ci ha svelato la banda al gran completo della terza parte de La casa di carta: Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores.

Infine apprendiamo che il trailer ufficiale della terza parte, che sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 19 luglio, verrà svelato domani, lunedì 3 giugno. Vi invitiamo, insomma, a continuare a seguirci sulle nostre pagine, poiché vi riporteremo il video non appena sarà disponibile in rete.

Sapevate che Netflix ha girato La Casa di Carta anche a Firenze?