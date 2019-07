La Casa di Carta: scopriamo l'orario di uscita della terza stagione

Buone notizie per i fan della serie targata Netflix, dopo l'anteprima de La Casa di Carta 3 a Milano, l'account Twitter ufficiale dello show ci fa sapere l'ora in cui saranno disponibili le puntate inedite della terza stagione delle avventure del Professore e della sua banda.

Come già per Stranger Things, i nuovi episodi potranno essere visti a partire dalle 9 del mattino del 19 luglio, quindi avrete tutta la giornata per gustarvi la storia creata da Alex Pina. Invece se non riuscite a liberarvi dagli impegni quotidiani fate attenzione ai vari spoiler che siamo sicuri spopoleranno in rete.

Se ancora non lo avete visto, potete trovare il primo trailer de La Casa di Carta 3, con i protagonisti riuniti di nuovo per salvare Rio, catturato da quella che crediamo essere l'Interpol.

Mi raccomando quindi, già alle nove dovrete essere pronti a sintonizzarvi con i vostri computer, cellulari e smartTV sulla piattaforma di streaming Netflix, per scoprire quale sarà il destino della Banda del Professore.

Per chi non la conoscesse, La Casa di Carta ci racconta il tentativo dei protagonisti di infiltrarsi all'interno della Zecca spagnola per poter stampare oltre due miliardi di euro. Ad affiancare il Professore, ci penserà un variegato cast di persone con precedenti penali, completamente abbandonati dalla società.