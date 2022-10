Cartoon Network chiude? L'annuncio, poi Warner smentisce: 'Non va da nessuna parte'

Nelle ultime ore si erano diffusi dei post che indicavano come, dopo 30 anni di onorata storia produttiva, gli studi di Cartoon Network avrebbero definitivamente chiuso i battenti. Poco dopo è arrivata la secca smentita di Warner Bros. Discovery, che ha rassicurato tutti chiarendo la situazione e ribadendo che "Cartoon Network non sparirà".

Lo scorso mercoledì, il gruppo Warner Bros. ha confermato di aver licenziato 82 dipendenti delle divisioni animazione, fiction e non fiction, lasciando vacanti 43 posizioni. Channing Dunney, presidente di Warner Bros. Discovery, ha inviato una nota in cui illustra la decisione dell'azienda, una decisione che era attesa. Inoltre, i team di sviluppo e produzione di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios si uniranno in un'unica divisione, mentre Hanna Barbera Studios Europe manterrà un team separato, cosa che ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul futuro di Cartoon Network.

Secondo un report di Polygon, tuttavia, il consolidamento di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios non avrà ripercussioni sulla produzione o sullo sviluppo degli show, e un rappresentante di Warner Bros. ha confermato che Cartoon Network Studios sta ancora lavorando a diversi progetti. Tali progetti includono programmi animati originali per Cartoon Network, Adult Swim e HBO Max.

Non ci sono conferme su come la nuova divisione stabilirà le sue priorità, anche se l'articolo afferma che dipenderà dalle preferenze degli spettatori e da ciò che Warner Bros. Discovery riterrà redditizio. Nel frattempo, Cartoon Network Studios e Warner Bros. Discovery rimarranno marchi individuali distinti nonostante la nuova divisione.

Le modifiche al personale fanno seguito alla recente acquisizione di Warner Media di AT&T da parte di Discovery. Dopo l'acquisizione, il presidente e amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, si è impegnato a tagliare i costi dell'azienda di 3 miliardi di dollari. I tagli hanno riguardato anche Infinity Train, una serie popolare andata in onda su Cartoon Network dal 2019 al 2021 prima di essere spostata sui servizi di streaming. Nell'agosto 2022, Cartoon Network ha rimosso completamente i contenuti di Infinity Train da Internet.

Come noto, i tagli hanno portato alla discussa cancellazione di Batgirl. Recentemente, sulla cancellazione del film Warner DC si è espresso Brendan Fraser che avrebbe dovuto interpretare il villain Firefly.