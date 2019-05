Cary Elwes con Stephanie Hsu nel cast de La fantastica signora Maisel 3

Cary Elwes e Stephanie Hsu sono ufficialmente entrati a far parte del cast della terza stagione di La fantastica signora Maisel, come confermato in queste ore da Variety. Lo show creato da Amy Sherman-Palladino per Amazon Studios ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, grazie anche alla splendida interpretazione di Rachel Brosnahan.

La terza stagione de La fantastica signora Maisel sarà composta da otto episodi, con lo studio che ha riservato carta bianca alla showrunner sulla lunghezza della stagione:"Stiamo cercando di capire come assicurarci che tutto abbia il giusto tempo sullo schermo" aveva affermato la Palladino tempo fa.

Il finale della scorsa stagione vedeva Midge accettare l'offerta di Shy Baldwin per un tour negli Stati Uniti e in Europa.



Il cast principale dello show è composto da Rachel Brosnahan nei panni di Midge Maisel, affiancata da Alex Bornstein in quelli di Susie Myerson, Michael Zegen nel ruolo di Joel, Tony Shalhoub in quello del padre di Midge, Abe, insieme con Marin Hinkle, Kevin Pollack e Caroline Aaron.

In precedenza era stato annunciato l'ingaggio di Sterling K. Brown.

Cary Elwes è noto per film come La storia fantastica, Saw - L'enigmista e Robin Hood - Un uomo in calzamaglia. Prenderà parte anche alla terza stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix dal 4 luglio.

Stephanie Hsu ha recitato in The Path, Unbreakable Kimmy Schmidt e Girl Code. Attualmente è impegnata in uno spettacolo a Broadway dal titolo Be More Chill.

La fantastica signora Maisel sta avendo un grandissimo successo e i compensi alle stelle del cast ne sono una conferma.