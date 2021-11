A Casa tutti Bene, ecco il trailer della serie TV di Gabriele Muccino!

Benché ultimamente si sia parlato di Gabriele Muccino più per polemiche di vario genere che per fatti inerenti al cinema, il regista de L'Ultimo Bacio non ha certo dimenticato di essere un nome di peso nel settore: tra un dibattito e l'altro, dunque, ecco arrivare l'atteso trailer della serie TV di A Casa tutti Bene.

Forte di un cast d'eccezione comprendente nomi come quelli di Laura Morante, Francesco Acquaroli, Emma Marrone e Valerio Aprea, la serie trae ovviamente ispirazione dall'omonimo film uscito nel 2018 per la regia dello stesso Gabriele Muccino, con la possibilità, naturalmente, di approfondire ulteriormente i personaggi e le questioni già trattate in quell'occasione.

La trama seguirà le vicende della famiglia Ristuccia, da 40 anni proprietaria di un noto ristorante: faremo quindi la conoscenza di Carlo, della sua compagna Ginevra e della sorella Sara, sempre presenti nel locale a dare una mano ai genitori Pietro e Alba. A ripresentarsi dopo tanti anni di assenza sarà però anche Paolo, fratello di Carlo e Ginevra rientrato a casa dopo uno sfiancante divorzio e con un figlio 11enne da crescere.

A sconvolgere il già precario equilibrio familiare arriveranno però i Mariani, un ramo della famiglia che minaccerà di rivelare un terribile segreto dei Ristuccia a meno che questi non decidano di concedere loro un posto all'interno della fortunata attività. Per saperne di più non resta che attendere il prossimo 20 dicembre, giorno in cui A Casa tutti Bene esordirà su Sky e NOW.