La Casa di Carta, le 10 puntate da riguardare assolutamente prima del gran finale

E' appena arrivato il trailer de La Casa di Carta 5 Parte 2, che uscirà su Netflix il 3 Dicembre. La serie giunge al termine dopo 5 stagioni e i fan devono prepararsi a dire addio ai protagonisti dello show. Nell'attesa di scoprire cosa accadrà vi consigliamo 10 episodi da riguardare.

STAGIONE 1 - EPISODIO 1

Il primo episodio non può non essere su questa lista. E' qui che i nostri protagonisti si presentano, e vengono chiamati dal Professore a formare la banda che è alla base della serie. Segna l'inizio dell'avventura.

STAGIONE 1 - EPISODIO 7

Qui il colpo rischia di saltare. Ricordate infatti la vecchia Seat con cui Rio e Tokyo sono arrivati alla Zecca e che Helsinki avrebbe dovuto distruggere? Ecco, l'auto è ancora dallo sfasciacarrozze e ricoperta delle loro impronte. A questo punto il Professore è costretto a uscire, e corre a eliminare le prove dall'auto. Proprio qui sta per essere scoperto, ma all'ultimo si inventa una scappatoia: si strappa i vestiti, si urina addosso e si sporca completamente, in modo da sembrare un barbone. Così passa inosservato.

STAGIONE 1 - EPISODIO 13

In questo episodio Raquel scopre il casolare in cui è stato preparato il colpo, chiedendo a Salvador (che sarebbe il nome con cui lei conosce il Professore) di accompagnarla. Proprio in questo luogo è ambientato il flashback che vediamo in questa puntata, in cui i protagonisti cantano Bella Ciao, inno che indica la resistenza contro il sistema.

STAGIONE 2 - EPISODIO 6

Mentre è in atto una resa dei conti tra Raquel e il Professore, Tokyo è stata catturata e viene portata in tribunale... fino a che qualcuno non arriva a liberarla sotto ordine del Professore. La ragazza a questo punto decide di rientrare nella Zecca da Rio, e lo fa in modo spettacolare: a bordo di una moto e con addosso abiti da poliziotta. In questa puntata, durante lo scontro a fuoco tra chi è dentro e i poliziotti che sono fuori, Mosca viene colpito e ci lascia tra le braccia del figlio, Denver.

STAGIONE 2 EPISODIO 9

Come sappiamo la banda aveva creato due tunnel per uscire dalla Zecca: uno finto per distrarre la polizia, e un altro che è stato effettivamente usato. In questo episodio i personaggi abbandonano questo luogo, portando con loro il denaro e dimostrando che il piano era perfetto, ma non senza un sacrificio: Berlino, infatti, resta indietro a coprire loro le spalle, perdendo la vita. Andiamo a un anno dopo, quando il Professore è su un'isola, dove vediamo che viene raggiunto da Raquel.

STAGIONE 3 - EPISODIO 2

In questa puntata il Professore mostra ai componenti della banda il grande impatto mediatico che il loro colpo ha avuto. Fa vedere infatti folle di persone che hanno adottato la divisa rossa e la maschera di Dalì come simbolo di protesta, riempiendo le piazze. Al centro di Madrid il Professore appare sugli schermi e dei dirigibili fanno cascare migliaia di banconote sulla città.

STAGIONE 3 - EPISODIO 8

In questo episodio si raggiunge il momento di maggior rischio della stagione. Lisbona sta per essere catturata, e lei e il Professore sono ormai accerchiati. Cosa faranno?

STAGIONE 4 - EPISODIO 1

Questa stagione si apre con il Professore convinto della morte di Lisbona, e Nairobi in fin di vita, che deve farsi operare mentre i compagni sono in collegamento con un chirurgo da Islamabad.

STAGIONE 4 - EPISODIO 8

Mentre il Professore illustra un complicatissimo piano di fuga a Parigi, la squadra riporta una vittoria momentanea. Diciamo così perché non bisogna dimenticarsi di Alicia Sierra, che dà vita a un vero e proprio colpo di scena con i fiocchi in questa puntata!

STAGIONE 5 - EPISODIO 5

Non poteva mancare il finale de La Casa di Carta 5 Parte 1, ovvero l'ultimo episodio che abbiamo al momento. Qui i protagonisti sono in una situazione di stress, con l'esercito alle calcagna, mentre il Professore ha con sé Alicia Sierra, che non è ancora ben chiaro in che squadra giochi.