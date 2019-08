La Casa di Carta 3 da record: più di 34 milioni di visualizzazioni nella prima settimana

La Casa di Carta 3 è stata guardata da 34.355.956 persone nei suoi primi sette giorni di programmazione su Netflix, dopo l'uscita della serie a livello globale. Lo conferma Variety. Si tratta inoltre del miglior risultato globale per una serie Netflix non in lingua inglese, oltre ad aver battuto il record di serie Netflix più vista di sempre.

Un successo planetario che comprende Spagna, Francia, Italia, Argentina, Portogallo, Brasile e Cile. Molte persone hanno seguito la serie anche in India:"Siamo orgogliosi di portare nel mondo storie create in Spagna" ha spiegato Diego Avalos, direttore dei contenuti originali di Netflix Spagna.

Per Netflix si tratta di un grande traguardo, soprattutto perché conferma la capacità di creare show di grande interesse anche al di fuori del circuito anglofono.



Oltre il 70% degli utenti ha concluso la prima parte de La Casa di Carta nella terza settimana. Un mix di passione, commedia e azione che difficilmente si vedono nelle serie non statunitensi. La terza parte della serie riguarda in particolare l'amore:"L'amore verso il mondo, gli altri, loro stessi, altri membri della banda che diventano parte di una famiglia" ha raccontato Avalos.

La Casa di Carta è disponibile da settimana scorsa su Netflix con la terza parte dello show che ha conquistato tutto il mondo.

Lo scorso 18 luglio si è svolta un'anteprima speciale in Piazza Affari a Milano davanti a moltissimi appassionati.