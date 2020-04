La casa di carta 4, com'è il finale di stagione della serie Netflix?

La casa di carta 4 ha un finale aperto, che spalanca le porte a una quinta stagione come al solito attesissima dai fan. Nell'ultimo episodio della season 4, la banda di rapinatori guidata dal Professore sembra aver messo definitivamente in ginocchio la polizia, ma un colpo di scena nelle battute finali cambia le carte in tavola.

L'episodio che conclude La casa di carta 4 si intitola Piano Parigi, in riferimento al salvataggio escogitato dal Professore qualora lui o Raquel fossero stati catturati. Consiste nel coinvolgere una squadra di minatori asturiani per scavare un tunnel che vada da un ex ristorante cinese al parcheggio del tribunale di Madrid, dove Lisbona (nome in codice di Raquel) è chiamata a testimoniare in seguito al suo arresto.

Una volta allestito un finto muro, i minatori, vestiti da autorità per non destare sospetti, riescono a liberare la dolce metà del Professore; peraltro, costringono gli agenti che scortavano la rapinatrice a riportare in prigione una sosia di Lisbona, affinché tutto sembri procedere secondo i piani della polizia. Così, sul tetto della Banca di Spagna viene scatenato il caos dalla banda di rapinatori in rosso per distogliere l'attenzione del capo delle forze dell'ordine, Tamayo, dall'elicottero che nel frattempo stava permettendo a Lisbona di ricongiungersi ai compagni.

L'operazione riesce, ma proprio mentre il gruppo sta festeggiando la liberazione di Lisbona in collegamento diretto con il Professore, l'astuta negoziatrice Alicia si palesa nel rifugio di quest'ultimo, puntandogli contro una pistola. La donna aveva infatti intuito il tradimento di Antoñanzas, cominciando a indagare su di lui. Si era recata nei paraggi di casa sua dove aveva incontrato la moglie del collega, grazie alle cui indicazioni era riuscita a reperire i video della sera in cui Antoñanzas cadde in piscina. Al suo fianco c'erano Marsiglia e il Professore. Nel filmato aveva così notato la targa dell'auto del Professore e, grazie alle sue conoscenze, era riuscita a ripercorrere il tragitto che quest'ultimo aveva fatto. Una volta individuata la "tana" della mente dietro la rapina, Alicia sorprende quindi il suo nemico giurato esclamando "scacco matto". Ecco perché La casa di carta 5 è inevitabile.

La casa di carta 4 è su Netflix dal 3 aprile 2020.