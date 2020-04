La casa di carta 4: a che ora saranno disponibili su Netflix i nuovi episodi?

Nella mattinata di domani 3 aprile, Netflix diffonderà sulla sua piattaforma digitale i nuovi episodi della serie La casa di carta, giunta ormai alla sua quarta parte, dopo che la terza era stata diffusa nel luglio scorso lasciando interdetti gli spettatori con un cliffhanger davvero emozionante.

Nove mesi dopo la terza parte della serie, domani verrà diffusa la quarta parte de La casa di carta, che lo ricordiamo andrà a completare la seconda stagione della serie (essendo ogni stagione formata da due parti, come la passata stagione). La quarta parte sarà disponibile sulla piattaforma digitale in Italia a partire dalle ore 9:00 della mattina del 3 aprile 2020, orario diventato ormai una consuetudine per tutti i prodotti del colosso dello streaming, almeno per quanto riguarda l'Europa.

Parlando proprio dei nuovi episodi, Àlvaro Morte, che nella serie interpreta Il Professore, ha anticipato: "L'emotività sarà molto importante. È una stagione molto legata ai sentimenti dei personaggi, ma posso dirti che finirà in modo molto interessante". Nella domanda si chiede se anche in questa stagione verrà dato un peso maggiore ad alcuni personaggi: "Non c'è un personaggio migliore o peggiore, quindi è difficile rispondere a questa domanda. Gli scrittori sono riusciti a creare un delicato equilibrio nel rappresentare tutti. Non sarei interessato alle nuove puntate se non seguissimo Denver, Helsinki o Palermo. Se smettessero di mostrarci le loro vicende sarei molto dispiaciuto, anche se la storia dovesse andare in altre direzioni".

Intanto, si pensa già alla quinta parte (ovvero l'inizio della terza stagione), come dichiarato dal produttore Jesùs Colmenar: "La quarta parte sarà abbastanza dura per gli spettatori, ma si può dire tranquillamente che ce ne sarà una quinta. Non saremmo certamente tornati se non avessimo incontrato una ragione valida e non avessimo avuto l'occasione di correggere la storia per raccontare qualcosa".