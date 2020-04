La Casa di Carta 4: il primo episodio svela il destino dei protagonisti

Da oggi è disponibile su Netflix la quarta stagione de La Casa di Carta che inizia nel momento immediatamente successivo al finale della terza. Quali sono i principali cambiamenti avvenuti nel primo episodio della serie spagnola? Scopriamolo insieme!

La banda non naviga in buone acque: ha dovuto difendersi da un mezzo corazzato della polizia, che ha abbattuto con un missile, ma questo potrebbe aver danneggiato il consenso popolare di cui godono i rapinatori; Nairobi giace moribonda, colpita al polmone da un proiettile; il professore è braccato dalla polizia ed ha ascoltato gli spari che hanno posto fine alla vita della donna che ama, Lisbona.



In verità Raquel Murillo è stata solo arrestata, ma Alicia Sierra gioca proprio sull’equivoco per sfruttare il punto debole del Professore, il quale è effettivamente disorientato e sta per capitolare, quando arriva un nuovo membro della banda fin qui tenuto ai margini: Marsiglia, il cui compito, sin dall’inizio, consisteva nel tener lontana la polizia da Sergio e Raquel.



Marsiglia è un vecchio amico del Professore sin dai tempi del matrimonio di Berlino che, in un flashback, viene mostrato, con tanto di esibizione della sposo in una versione di Ti Amo di Umberto Tozzi, con tanto di coro di monaci, stile canto gregoriano.



Tempo di cambiamenti per i rapinatori: Palermo vuole operare Nairobi senza tener conto della volontà della ragazza e questo non piace a Tokyo, che, con decisione, gli fa deporre le armi e ne prende lo scettro. A Palermo un tale “colpo di stato" non piace e decide di uscire dalla Banca, portando con sé documenti compromettenti che rappresentano l’ultima difesa per la banda. A questo punto non resta altro che imprigionarlo con gli altri ostaggi e trattarlo da tale. I rapinatori hanno ora un altro nemico.



Alla fine Nairobi si decide a tentare l’operazione, condotta da remoto da un chirurgo e materialmente da Tokyo. La polizia, però, intercetta al trasmissione e la blocca: Nairobi è nelle mani dell’amica, ma saprà Tokyo superare la sua paura e la sua insicurezza e salvarla?



Vi è piaciuto il primo episodio della quarta stagione? Noi abbiamo analizzato la prima parte del nuovo blocco, per tutti i dettagli vi rinviamo alla nostra Recensione dei primi 5 episodi de La Casa di Carta 4.