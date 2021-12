La Casa di Carta 5 Parte 2, la spiegazione dell'attesissimo finale di serie

Si è chiuso ieri l'arco narrativo de La Casa di Carta, una serie che pur nelle costanti detrazioni ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di spettatori - compresi gli stessi detrattori. Ma il finale di stagione rivela una trama davvero intricatissima, che ha bisogno di essere dipanata con qualche spiegazione.

Che il gran finale de La Casa di Carta sarebbe stato epico ce lo dovevamo aspettare, ma una maglia così complessa e intricata è stata qualcosa di veramente folle. Colpi di scena su colpi di scena tesi a portarci fuori strada in continuazione, similmente a Marsiglia con il Piano Pollicino – se avete visto il finale sapete di cosa stiamo parlando.

Sono davvero troppe le cose successe nel giro di cinque sole puntate, farne un resconto completo sarebbe impossibile e forse neanche tutte necessitano di spiegazioni. Ci concentreremo quindi su due aspetti finalmente dipanati e un terzo che, forse, per i non addetti ai lavori, richiede qualche delucidazione. Stiamo parlando del passato del Professore, l’accordo con Tamayo e i flashback con Berlino che porteranno direttamente allo spin off de La Casa di Carta. Attenzione, seguono spoiler giganteschi.

Il prima grande domanda cui il gran finale ha risposto è, alla resa dei conti, la madre di tutte le domande: perché il Professore organizza rapine di questa portata? Risposta, secca e a bruciapelo: perché così faceva suo padre – e del fratello Berlino – prima di loro. Ucciso dalla polizia davanti agli occhi del figlio, per essersi rifiutato di arrendersi al potere di fronte a lui, scatenerà in Sergio non solo il desiderio di emularlo, ma anche di fare l’unica cosa che gli permette di rientrare in contatto emotivo col padre scomparso.

La seconda: perché vediamo i flashback su Berlino? Finalmente possiamo dire che non era solo un modo per spezzare la suspance e riempire qualche buco. I flashback dovevano portarci direttamente a conoscere Tatiana e Rafael, la moglie e il figlio di Berlino, scappati insieme e datisi ai grandi furti. Saranno loro a rubare ai ladri, a sottrarre cioè l’oro fatto uscire dalla banca dalla Banda di Dalì. E poi a restituirlo venendo a patti col Professore.

La terza, forse la più importante: come diavolo hanno fatto i nostri eroi, circondati e ammanettati, ad avere il loro salvacondotto verso l’happy ending? Semplice: pura e noiosa economia, che il Professore conosce bene. Dopo aver infatti reso pubblica la notizia che la riserva aurea nazionale era stata completamente prosciugata, fa crollare la Spagna e i suoi mercati in un disastro finanziario senza precedenti, costringendola a dichiarare bancarotta e spingendo l’Europa a considerarla insolvente. Perché?

Perché la riserva aurea di uno Stato rappresenta, fondamentalmente, la sua credibilità economica, quasi una garanzia agli occhi degli altri Stati: che ripagherà eventuali debiti, che la sua valuta corrente è forte. Altrimenti si finisce come la Repubblica di Weimar nel 1919, con la moneta statale che non vale nulla. L’accordo che Tamayo stringe con il Professore è – ovviamente – la restituzione di tutto l’oro – una volta che ne sarà rientrato in possesso – pena il collasso della Spagna. Sergio ovviamente non ha alcuna intenzione di restituirlo, ma solo di sostituirlo con dell’ottone – cosa fatta anche da Berlino in un flashback – cosa di cui però Tamayo si accorgerà. Allora perché lasciarli andare?

Semplicemente è il Professore che gli fa notare come, appena era stato annunciato il ritrovamento dell’oro, il collasso si era improvvisamente bloccato e i mercati finanziari ripresi. A dimostrazione che la riserva aurea, in quanto pura garanzia, non verrà mai toccata, basta sapere che c'è. Tamayo potrà archiviare la storia dei lingotti di ottone come segreto di Stato, chiuderli nella Banca e far credere al mondo che la riserva aurea è ancora al sicuro. Se non lo farà, la Spagna sarà di nuovo al collasso, e senza il suo oro. Avete già visto il finale di serie? Vi è piaciuto? Ditecelo nei commenti!