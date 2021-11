La Casa di Carta 5 Parte 2, ecco i titoli degli episodi!

E' da poco arrivato un nuovo poster de La Casa di Carta 5 Parte 2, che ci ricorda che la fine è ormai vicina. Gli ultimi episodi dello show arriveranno infatti su Netflix il 3 Dicembre, quando saluteremo uno dei prodotti più amati sulla piattaforma. Ora la pagina ufficiale dello show pubblica i titoli degli ultimi 5 episodi con i rispettivi poster.

Válvulas de escape (Escape valve), Ciencia Ilusionada (Wishful Thinking), La Teorìa de la Elegancia (The Theory of Elegance), Lo que se habla en la cama (Pillow Talk) e Una Tradición Familiar (A Family Tradition). Questi i titoli degli ultimi cinque episodi, che fanno presupporre un viaggio non solo fisico, che porterà i protagonisti a provare a scappare dalla Banca di Spagna e dall'esercito, ma anche interiore, legandosi al passato e al presente emotivo dei personaggi.

I protagonisti hanno presentato recentemente il gran finale de La Casa di Carta 5 in un teaser, in cui gli attori hanno parlato della volontà di lavorare ad altri progetti in futuro e della speranza di non deludere i fan. Álvaro Morte, interprete del Professore, ha anticipato anche che i fan non riusciranno a mettersi a letto dopo aver visto gli episodi. E poi chiarisce "uno qualsiasi degli episodi". Preparatevi, dunque, perché La Casa di Carta 5 sta per tornare con la seconda e ultima parte della stagione conclusiva!