La Casa di Carta 5, Alex Pina avverte: 'È la stagione più adrenalinica di sempre'

L'annuncio della conclusione de La Casa di Carta ha stupito tutti i fan, che speravano di vedere altre stagioni dedicate alle gesta della banda del Professore. Alex Pina, il creatore dello show, ha voluto rivelare qualche dettaglio sulle prossime puntate inedite.

Parlando con i giornalisti di Entertainment Weekly, Alex Pina ha svelato cosa potremo aspettarci dalla quinta e finale stagione dello show spagnolo diventato in poco tempo un fenomeno mondiale e che ha raggiunto una cifra record di visualizzazioni con le puntate della quarta stagione: "L'adrenalina fa parte del DNA de La Casa di Carta. Ogni trenta secondi succede qualcosa che cambia completamente le aspettative dei personaggi. Questo sentimento unito a dei personaggi complessi e magnetici continuerà fino alla conclusione della rapina alla Banca di Spagna. Alla fine comunque la banda dovrà affrontare delle situazioni irreversibili, una guerra senza esclusione di colpi, sarà la stagione più epica di tutte".

Nei giorni scorsi gli appassionati hanno anche conosciuto due nuove aggiunte al cast de La Casa di Carta che saranno interpretate da Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado e che saranno gli avversari del personaggio di Alvaro Morte, conosciuto come Sergio Marquina. Rimaniamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla conclusione della storia del Professore e degli altri membri della banda.