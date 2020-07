La Casa di Carta 5: Un attore conferma il suo ritorno sul set

Dopo la conferma della ripresa dei lavori su La Casa di Carta, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla quinta stagione dello show di Netflix nato da un'idea di Alex Pina e diventato in poco tempo un fenomeno mondiale.

Nel corso delle puntate della quinta stagione incontreremo di nuovo il personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Ad annunciarlo è l'attore stesso, con un post condiviso sulla sua pagina Instagram Ufficiale. Ecco il messaggio che potete trovare in calce alla notizia: "Mi sono appena tagliato i capelli e provato dei vestiti. Indossavano tutti delle maschere, a volte sembrava di essere al Pentagono, oppure in un film di Spielberg sugli incontri ravvicinati di non so quale tipo. Comunque presto sarò di nuovo lui, si chiama Berlino e mi piace tantissimo. Ma solo a volte". Come si poteva immaginare, il suo post è stato accolto con grande entusiasmo dai numerosi appassionati dello show, felici di poter rivedere uno degli interpreti più apprezzati dai fan de La Casa di Carta.

Continuano quindi i lavori sull'attesa quinta stagione, che ci mostrerà la continuazione delle vicende della Banda del Professore, nel frattempo circolano già su Internet diverse teorie sulla trama de La Casa di Carta 5, inoltre Alex Pina sarebbe impegnato nella produzione di uno spin-off dello show, anche se per ora non si hanno altre notizie a riguardo.