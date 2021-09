La casa di carta 5, Berlino tornerà nella serie? Le parole di Pedro Alonso

In occasione dell'uscita su Netflix de La casa di carta 5, i fan si sono riversati sulla piattaforma per poter scoprire l'evoluzione delle vicende della serie spagnola, ideata da Álex Pina. E tra le prime teorie emerse dal mondo dei fan della serie, una in particolare ha generato la risposta di Pedro Alonso, interprete di Berlino.

Mentre Ursula Corbero non esclude uno spin-off su Tokyo, i fan indiani de La casa di carta hanno posto delle domande all'attore in un video pubblicato su Instagram, nel quale Pedro Alonso avverte gli appassionati dello show.



Nei precedenti episodi della serie il personaggio di Berlino è morto, sacrificandosi per i propri compagni impegnati a fuggire dalla Zecca di Spagna nel corso della seconda stagione.

In realtà secondo diversi appassionati, Berlino non è morto ma si tratta soltanto di una messinscena che fa parte del piano.

La reazione di Pedro Alonso? Ecco le sue parole:"State attenti a ciò che chiedete! Non dico altro. State attenti perché a volte bisogna mangiarsi le proprie parole e sento dire spesso che Berlino non è morto. Non posso rivelare niente".

Una risposta criptica che tuttavia non comporta totali smentite o chiusure a quest'ipotesi. Nel frattempo i primi cinque nuovi episodi sono disponibili su Netflix mentre la seconda parte verrà pubblicata dal prossimo 3 dicembre.



Scoprite nel frattempo la nostra recensione della prima parte di La casa di carta 5.