La Casa di Carta 5, ecco chi doveva essere la voce narrante della serie al posto di Tokyo

I fan non vedono l'ora di assistere alla quinta e ultima parte de La casa di carta. Il popolare show spagnolo è uno dei più amati sulla piattaforma di Netflix, che ha sicuramente avuto la giusta intuizione quando ha investito nella creatura di Álex Pina, ideatore del prodotto. Oggi, vogliamo raccontarvi di una particolare curiosità della serie.

Abbiamo visto insieme come, purtroppo, forse dovremo attendere un po' più del previsto per vedere La casa di carta 5, ma oggi vogliamo trattare di un dietro le quinte che forse non conoscete. Ormai sappiamo benissimo che, la voce narrante dell'opera, non è nientemeno che la bella Tokyo (Úrsula Corberó). Tuttavia, i piani originali erano ben diversi, e prevedevano un diverso personaggio come narratore.

Strade diverse

Pensate che, secondo quanto pensato inizialmente dal team creativo, a dare voce al narratore fuori campo ci sarebbe dovuto essere nientemeno che Il Professore, ovvero Álvaro Morte. Tuttavia, come spiegato da Pina, lo showrunner de LCDP, essa non sarebbe stata una scelta coerente, soprattutto considerando quanto mostrato caratterialmente dal personaggio interpretato dal popolare attore spagnolo.

In particolare, lo scrittore de La casa de papel pensava che la personalità del Professore, uomo sicuramente geniale e brillante, ma dalla personalità schiva e timida, e ai limiti della sociopatia, non si sposasse particolarmente bene con la natura di un narratore ben più appariscente. Inoltre, sarebbe risultato particolarmente dissonante con il carattere del Professore, sentirlo parlare del suo piano perfettamente studiato nei minimi termini, come se fosse un modo per lodare la sua stessa genialità. Lato che non abbiamo mai riscontrato nel nostro amato Sergio Marquina. Anche noi pensiamo sia stata la scelta giusta.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al segreto dietro ai tic del Professore ne La casa di carta, la palla passa a voi: conoscevate questa curiosità? Pensate che il Professore sarebbe stato una buona scelta per il ruolo di narratore ne La casa di carta?