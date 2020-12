La casa di carta 5: chi potrebbe morire nella prossima stagione?

La quinta e ultima parte de La casa di carta è uno dei prodotti intorno ai quali si è creata più attesa: tutti i fan non vedono l'ora di scoprire come riuscirà a cavarsela il Professore. Tante novità continuano a giungere, e nonostante non abbiamo ancora una data d'uscita presto avremo novità sulla quinta parte de La casa di carta.

In ogni caso, in qualche modo dobbiamo ingannare l'attesa, e quindi abbiamo dedicato alla serie ideata da Álex Pina molti approfondimenti e FAQ davvero utili: abbiamo per esempio parlato del perché ne La casa di carta cantano canzoni italiane, o anche di quale sia l'ultimo episodio uscito per ora de LCDP, e anche di chi muore ne La casa de papel 4. E mentre Netflix ha annunciato la versione coreana de La casa di carta, oggi torneremo a parlare di un argomento piuttosto scottante, ma inevitabile: dovremo dire addio a qualcun altro nella quinta e ultima parte dello shoow?

Cerchiamo di fare chiarezza. Dopo il momento drammatico nella parte 4 della serie che ci ha costretto a dire addio alla nostra fantastica Nairobi (Alba Flores), in molti si sono chiesti quali altri momenti strappalacrime potremo vedere nel corso dell'ultimo atto della rapina al Banco de España. I nomi ai quali abbiamo principalmente pensato sono tre: Palermo, Helsinki e, ahinoi, il Professore in persona. Cerchiamo di analizzare le ragioni dietro a questi tre nomi.

Per quanto riguarda Palermo e Helsinki (Darko Perić), il nascere del loro rapporto (che tutti sperano porterà a una storia d'amore) è stata una delle cose più carine dello scorso ciclo di episodi, e sarebbe davvero drammatico dover vedere uno dei due soccombere. Tuttavia, non siamo nuovi a vedere determinate scelte da parte dello showrunner, che vuole sempre ricordarci come la crudeltà, in questa serie, può colpire indistintamente tutti. Se Helsinki decidesse di sacrificarsi proprio per salvare Palermo, molti fan vedono nel problemi di vista del rapinatore il suo più grosso problema, mettendolo in serio pericolo.

E per quanto riguarda il Professore (Álvaro Morte)? Inutile negare che il suo destino sia appeso a un filo, soprattutto considerando il finale della quarta parte. Inoltre, l'uomo dietro a tutte le operazioni, la grande mente di ogni piano, forse ha proprio pensato al proprio sacrificio come ultima spiaggia se le cose dovessero prendere una brutta piega. Avrebbe senso, sia narrativamente, sia "poeticamente", riservandogli un destino simile a quello avuto dal padre. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo presto.

E, mentre vi lasciamo alla nostra recensione de La casa di carta 4 ora è il vostro turno per esprimervi: chi secondo voi rischierà di morire ne La casa di carta parte 5? Siete d'accordo con noi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!