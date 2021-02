La casa di carta 5: ecco chi potrebbe morire nella prossima stagione su Netflix

Ci stiamo avvicinando a grandi passi all'ultimo atto de La casa di carta. Lo show spagnolo che ora si trova saldamente tra le mani di Netflix è uno dei prodotti più amati dai fan, e la quinta parte promette grandi colpi di scena e una conclusione che ci lascerà con il fiato sospeso per il destino del Professore e della sua banda.

Se una foto dal set de La casa di carta 5 fa sperare i fan nella pubblicazione imminente su Netflix, è oggi arrivato il momento tanto temuto da tutti, ma inevitabile, di parlare di un argomento piuttosto scottante che riguarderà i prossimi episodi.

Tra le tante anticipazioni e teorie de La casa de papel 5, non possiamo infatti non trattare di quale potrebbe essere il destino dei nostri amati protagonisti. Prima di farlo, avvisiamo che potremmo fare spoiler - sebbene indiretti - sulle precedenti parti de La casa di carta. Se non avete ancora visto la serie e avete intenzione di farlo, o se non siete in pari, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e di tornare in un secondo momento.

Ci saranno morti importanti ne LCDP5?

Purtroppo, sin dalle puntate iniziali abbiamo capito che per i "Dalì" non sarebbe stato semplice riuscire a concludere i loro colpi senza qualche perdita importante. Durante la prima rapina - quella alla zecca di stato - abbiamo assistito alla tragica morte di Mosca (Paco Tous), Oslo (Roberto García Ruiz), e alla morte di un grande protagonista amato da tutti i fan, ovvero Berlino (Pedro Alonso).

Nemmeno il colpo al Banco de España ci ha risparmiato da momenti che ci hanno spezzato il cuore. Su tutti, la scomparsa di Nairobi (Alba Flores) è, al pari di quella di Berlino, la più triste alla quale abbiamo assistito.

E ora? In molti si sono chiesti quali siano i personaggi che più rischiano la vita, con l'arrivo della quinta parte. Tra i personaggi più esposti - e che già più di una volta si è trovata in situazioni disperate - troviamo senza dubbio Tokyo (Úrsula Corberó); tuttavia, la sua capacità di reagire anche nel peggiore dei momenti e la sua (grande) fortuna, per ora l'hanno risparmiata.

Ben diversa è la situazione del capo delle operazioni, ovvero Il Professore (Álvaro Morte). Il finale della quarta parte de LCDP ci ha mostrato Sergio Marquina con la pistola dell'ispettrice Sierra (Najwa Nimri) puntata contro. Che sia arrivata la sua fine?

Altri personaggi che, secondo i fan, rischiano un destino nefasto sono Denver (Jaime Lorente) e l'amatissimo Helsinki (Darko Perić). Inoltre, anche Palermo (Rodrigo de la Serna), che ancora deve farsi perdonare dai suoi compagni, potrebbe decidere addirittura di sacrificarsi per loro. Staremo a vedere.

Ora vogliamo sapere la vostra: chi credete potrebbe essere a morire nella quinta e ultima parte de La casa di carta su Netflix? Ce la faranno tutti i nostri protagonisti a salvarsi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!