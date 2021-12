La Casa di Carta 5, chi muore nell'esplosivo finale di serie?

È disponibile dal 3 dicembre la seconda cinquina di episodi che va a chiudere la quinta stagione de La Casa di Carta e, di fatto, l'intera serie. Un finale al cardiopalma che ha dell'incredibile, soprattutto in fatto di incertezza sul numero di morti lasciati a terra dalla polizia. Ecco chi non ce l'ha fatta.

Attenzione, seguono spoiler giganti sul gran finale di serie. Avevamo lasciato i nostri rapinatori preferiti, alla fine dei primi cinque episodi dell’ultima stagione, costretti a salutare uno dei pezzi più importanti della banda: la Tokyo interpretata da Ursula Corbero, che assediata e crivellata dai militari aveva deciso di sacrificarsi per pareggiare il numeri delle due squadre, facendosi saltare in aria e portandosi appresso ben cinque militari del comando speciale.

Stiamo parlando – sempre ammesso che i loro nomi vi dicano qualcosa – di Salvador Torrecilla, Lucas Hernando, Isaac Cobo, Mateo Canalejas ma soprattutto l’odiatissimo César Gandía, tornato per cercare vendetta ma incontrando solo la morte. Per mano, poi, di colei che aveva imprigionato e seviziato. Di fatto, il finale di midseason si chiude con l’esplosione, senza rivelare nulla sul conteggio delle perdite. Questi cinque morti – più Tokyo ovviamente – sono confermati in un certo senso solo con la seconda parte di stagione.

Come abbiamo lungamente approfondito nella spiegazione del gran finale de La Casa di Carta, non ci saranno altre perdite né fra la polizia né fra i rapinatori: o meglio, ufficialmente sono tutti morti – meno Denver, messo sotto protezione. Sulla base dell’accordo – che vi abbiamo già spiegato nell’articolo di cui sopra – fra Tamayo e il Professore, il responsabile delle operazioni inscena la morte di tutti i rapinatori, oppostisi all’arresto, con una sparatoria che non vediamo.

In realtà, Tamayo ha le mani legate: deve scongiurare il collasso della Spagna, insabbiando la scomparsa dell’oro e sperando che nessuno lo venga mai a sapere. Se avete ancora qualche dubbio, è tutto spiegato nell’articolo che vi abbiamo linkato. Tutti i membri della banda sono in realtà vivi e vegeti e pronti per una nuova vita, protetti da un salvacondotto militare: così come tutti gli altri personaggi che abbiamo visto nel corso delle stagioni e sopravvissuti fino a questo momento, da Arturito ad Alicia Sierra. È probabile che rivedremo almeno qualcuno di loro nello spin off su Berlino de La Casa di Carta. Lo aspettate? E avete in mente qualcuno che proprio non avreste voluto si salvasse? Ditecelo nei commenti!