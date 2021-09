La Casa di Carta 5, chi muore nelle nuove puntate della serie su Netflix?

La prima parte dell'ultima stagione de La Casa di Carta è arrivata il 3 Settembre su Netflix, e sul web tutti già ne parlano. Tanti i colpi di scena in questi 5 episodi, e altrettanti dovrebbero essercene nei prossimi 5 in arrivo sulla piattaforma in 3 Dicembre. Tra questi c'è anche una morte illustre di uno dei personaggi principali.

Nel corso della quarta stagione, Gandia aveva ucciso Nairobi con un colpo alla testa. La criminale, parte del gruppo sin dall'inizio, non sarebbe però l'unica ad essere caduta per mano del capo della sicurezza della Banca di Spagna. Nella prima parte della quinta stagione, infatti, l'uomo uccide anche Tokyo. Ma c'è anche una brutta sorpresa per lui.

Nel corso degli eventi di questi episodi, Tokyo, Denver e Manila si ritrovano a rifugiarsi nella cucina della Banca di Spagna. I tre hanno di fronte Gandia e i soldati di Sagasta, che aprono un varco nel muro per intrufolarsi nella cucina. E' in questo momento che i cecchini appostati al palazzo di fronte sparano cinque pallottole che colpiscono Tokyo, ferendola gravemente. La svolta avviene quando Stoccolma comunica ai tre di aver trovato loro una via d'uscita: il condotto del montavivande. Denver e Manila vanno, ma Tokyo resta indietro per coprirli, consapevole che la sua fine è ormai vicina.

E' in questo momento che Rio, disperato, apre un varco nel pavimento nell'estremo tentativo di salvare la sua amata, la quale però gli dice addio. Mentre i soldati sparano, e una raffica di colpi la raggiunge, la criminale perde conoscenza. Quando la riacquista, poco dopo, Gandia la guarda dall'alto, pronto ad ucciderla con un ultimo, fatale colpo. Ma ecco che Tokyo ci stupisce sfoderando il suo ultimo asso nella manica: i detonatori che ha addosso e che fa esplodere, uccidendo anche Gandia e alcuni soldati.

Due, dunque, le morti importanti, che cambiano il gioco. La battaglia è stata vinta, ma chi vincerà la guerra? Lo scopriremo solo nella seconda parte. Nel frattempo vi raccontiamo le nostre impressioni sui primi cinque episodi de La Casa di Carta 5.