La Casa di Carta 5, cinque domande clamorose a cui il finale dovrà dare risposta

L'incredibile conclusione del primo volume de La Casa di Carta 5 ha lasciato tutti sconvolti. Diversi i colpi di scena che si sono susseguiti nei primi 5 episodi dell'ultima stagione, e altrettanti probabilmente ci aspettano. Ora, però, i fan restano con alcune domande a cui la parte 2 in arrivo il 3 Dicembre dovrà rispondere. Ecco quali sono.

Sierra è un'alleata oppure una nemica?

La prima, comprensibile, domanda riguarda l'Ispettrice Alicia Sierra, che quando aveva ormai il Professore in pugno si è ritrovata in una posizione che ha portato la situazione a un inaspettato ribaltamento. A farci pensare che l'Ispettrice possa unirsi alla banda è il tradimento del colonnello Tamayo. Tuttavia l'improvvisata arma che ha nascosto in borsa nel bagno, ci fa pensare che forse il Professore potrebbe non aver trovato un'alleata.

Arturo vivrà o morirà?

Arturo Roman è un personaggio che c'è sin dall'inizio, e che probabilmente i fan della serie hanno odiato sin dal momento in cui hanno posato gli occhi su di lui. Tuttavia al suo destino sono legate diverse cose: in primis il senso di colpa che sta consumando Stoccolma, colei che gli ha sparato. Inoltre un suo possibile ritorno negli ultimi episodi potrebbe aprire ad altri colpi di scena. La maggior parte dei quali, bisogna dirlo, non vedono Arturito in una buona posizione.

Denver e Manila

In una delle scene della quinta stagione, Manila ha dichiarato il suo amore a Denver, dicendogli di conoscerlo meglio di chiunque altro, anche di Stoccolma. Potremmo pensare che la cosa si chiuda qui. Tuttavia Denver non l'ha preso sul serio, e ha ribadito di amare Stoccolma. In futuro però, la nuova situazione che pone la donna di fronte a delle lotte interne, e tutti i problemi che la coppia ha affrontato nel tempo, potrebbero avvicinare Denver a Manila.

Il figlio di Berlino potrebbe avere un ruolo?

Sono stati diversi, anche nelle scorse stagioni, i flashback riguardanti il personaggio di Berlino, uno dei protagonisti più amati che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. In questa season, i flashback hanno riguardato suo figlio, Rafael, un vero genio informatico. Che possa essere questo un modo per presentarlo nell'ottica di ritrovarlo nel bel mezzo della rapina con i nostri protagonisti negli ultimi episodi? Oppure potremmo scoprire che Rafael lavora con il Professore sin dall'inizio? Chissà.

Come se la caveranno i protagonisti?

Bisogna dirlo: la situazione non è delle migliori. Con le perdite subite e l'esercito alle calcagna, la squadra è in un momento complicato. Certo bisogna dire che anche coloro che li inseguono hanno subito delle perdite, dunque i nostri protagonisti potrebbero farcela. Ma non dimentichiamo che in una serie come questa non mancano certo i colpi di scena!



