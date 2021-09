La Casa di Carta 5: le conseguenze di QUELLA morte, quali saranno?

La Casa di Carta 5 parte 1 è disponibile su Netflix a partire dal 3 Settembre. Gli eventi accaduti in questi primi 5 episodi dell'ultima stagione, hanno fatto molto parlare sul web, in particolare una morte, che ha portato tutti a chiedersi quali ne saranno le conseguenze. Attenzione: la parte che segue contiene spoiler.

Nel corso di questi episodi è morto un personaggio molto importante: Tokyo. Amata e odiata dal pubblico, la sua morte di certo non passa inosservata, ed è molto simile a quella di Berlino per un elemento: entrambi si sono sacrificati per gli altri, facendo da scudo.

Infatti nell'episodio interessato Tokyo, ferita gravemente dai cecchini, sapeva che non ce l'avrebbe fatta a scappare dalla cucina in cui si era barricata con Manila e Denver, e dove ormai erano entrati i soldati. Ha dunque permesso ai compagni di scappare attraverso il montacarichi, restando indietro per fermare i nemici e fare da scudo. E' in questo scontro, assolutamente impari, che Tokyo muore, facendosi esplodere e uccidendo così anche Gandia e, presumibilmente, alcuni membri dell'esercito presenti.

La sua morte avrà conseguenze molto forti sul gruppo. In primis su Rio, che nel momento in cui ha capito che Tokyo era in difficoltà, ha aperto un varco nel pavimento per salutarla e tentare di salvarla in extremis. Sappiamo tutti quanto Rio sia sensibile, ed è preoccupante che la morte del personaggio interpretato da Ursula Corbero sia arrivata in uno dei momenti più difficili: non bisogna perdere la concentrazione adesso! A colpire è anche il fatto che il Professore, generalmente incrollabile, è rimasto profondamente turbato dalla notizia del decesso di un membro del suo gruppo. Che questo porti confusione anche in lui, e di conseguenza, nel team? O magari proprio il sacrificio di Tokyo darà a tutti la spinta necessaria per intestardirsi ancora di più e farcela? Chissà, lo scopriremo nei prossimi episodi, in arrivo su Netflix il 3 Dicembre.

Intanto, mentre si parla della possibilità di uno spin-off su Tokyo, vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato dei primi episodi de La Casa di Carta 5 nella nostra recensione!