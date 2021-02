La Casa di Carta 5: cosa accadrà nella prossima stagione? Le teorie sulla trama

Manca sempre meno all'uscita della quinta parte de La casa di carta, che porterà a conclusione le vicende del Professore e della sua banda. L'interesse dei fan è al massimo, e una foto dal set de La casa di carta 5 forse ha preannunciato la sua uscita imminente su Netflix. In attesa di saperne di più, oggi vogliamo parlarvi della trama de LCDP5.

In molti, infatti, si chiedono come potrebbe concludersi lo show ideato da Álex Pina, che nello scorso ciclo di episodi ci ha lasciati con un incredibile cliffhanger. Vediamo quindi oggi le teorie più probabili su come andrà avanti la trama nella quinta parte de La casa de papel. Prima di iniziare, vi avvisiamo che faremo spoiler sul finale della quarta parte della serie, quindi se non l'avete ancora vista vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Come finisce La casa di carta 4?

Dopo essere riusciti ad attuare il Piano Parigi, Il Professore (interpretato da Álvaro Morte) e la banda dei rapinatori sembra che finalmente possano portare tranquillamente a conclusione la loro rapina al Banco de España. Tuttavia, l'ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri), ormai a briglie sciolte, è riuscita a trovare il bunker del nostro amato Sergio Marquina, e l'ottavo e ultimo episodio della quarta parte della serie, dal titolo Il Piano Parigi, si conclude con la Sierra che punta la pistola contro Il Professore.

Come procederà la trama de La casa di carta 5?

La maggior parte delle teorie più in voga riguardano proprio il personaggio di Alicia. In molti, per esempio, sostengono che la donna potrebbe decidere di lasciare stare l'indagine e aiutare la banda a fuggire dal Banco, o persino di aggiungersi ella stessa al gruppo dei "Dalì". Tuttavia, crediamo che questa soluzione potrebbe essere piuttosto inflazionata, essendo già stata usata per Raquel (Itziar Ituño), poi diventata Lisbona.

Le connessioni tra Alicia e Tatiana, la moglie del defunto Berlino (Pedro Alonso) sembrano poi ben evidenti. Svariati fan pensano addirittura che le due siano la stessa persona, cosa che al momento - se non spiegata a dovere - sembrerebbe piuttosto assurda. Magari però potrebbero essere parenti? Non è da escludere.

Infine, il toto-morti per le ultime puntate della serie è già partito, e sono tanti a credere che a morire potrebbero essere uno tra i personaggi de Il Professore, Denver (Jaime Lorente), Helsinki (Darko Perić) e Palermo (Rodrigo de la Serna). Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sull'ispirazione reale della serie TV Netflix de La casa di carta, la palla passa ora a voi: come pensate andrà avanti la trama de La casa di carta nella sua quinta parte? Come si concluderà lo show? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!