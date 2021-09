La Casa di Carta 5, cosa è accaduto al Professore? Il finale della parte 1

Una nuova clip de La Casa di Carta 5 parte 2 è arrivata, e fa presagire grandi cambiamenti per la banda. Li avevamo lasciati quando l'esercito era ormai nella Banca di Spagna, e dopo aver colpito i protagonisti, questi si apprestavano a cercare un modo per uscire dalla situazione. Ma cosa è successo al Professore nel finale?

Come sappiamo, al termine della scorsa stagione il criminale era stato catturato da Alicia Sierra, ma nel corso dei primi cinque episodi dell'ultima stagione le cose sono un po' cambiate. Dopo che il Professore era rimasto per la prima volta senza un piano, il caso gli è stato di aiuto. L'ispettrice Sierra, infatti, si è trovata nella situazione di dover partorire, e l'uomo da lei catturato l'ha dovuta aiutare. Questo, ovviamente, ha portato a una tregua tra lei e il Professore.

Quest'ultimo, tra l'altro, si è fatto trovare impreparato in più di un'occasione in questa stagione. Un altro evento, infatti, lo ha sconvolto nel corso degli episodi della parte uno: la morte di un membro della banda.

Tuttavia le cose si mettono bene per lui. Infatti, nel finale, ormai praticamente socio di Alicia Sierra, contatta il gruppo per aiutare tutti insieme l'Ispettrice a scegliere un nome per la bambina data alla luce da quest'ultima. La banda opterà per Victoria, un nome che contiene in sé anche un augurio. Però, proprio in questo momento, un piccolo dettaglio allarma gli spettatori: Sierra si reca infatti in bagno e nasconde un'arma improvvisata nella borsa. Che sia sinonimo di un imminente tradimento? Il Professore dovrà restare attento a tutto.

Intanto, mentre attendono la seconda e ultima parte della stagione 5 in arrivo su Netflix il 3 Dicembre, i fan si chiedono perché la quinta stagione de La Casa di Carta sarà l'ultima.