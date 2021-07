La Casa di Carta 5, le cose da sapere prima di guardare il finale

Tutto arriva ad una fine. Ed è così anche per La Casa di Carta, la serie spagnola targata Netflix che racconta di una banda di rapinatori che esegue il furto del secolo guidata da un uomo noto come "il Professore". La pagina ufficiale de La Casa di Carta ha da poco pubblicato un teaser, mentre i fan si chiedono cosa aspettarsi dall'ultima stagione.

Come sappiamo, la quinta stagione sarà divisa in due parti: la prima sarà disponibile dal 3 Settembre, mentre la 5B sarà disponibile dal 3 Dicembre. Nel cast torneranno i protagonisti che tutti conosciamo: Il Provessore (Alvaro Morte),Tokyo (Úrsula Corberó), Lisbona (Itziar Ituño), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Stoccolma (Esther Acebo). Helsinki (Darko Peric), e Arturo Román (Enrique Alce). Nonostante la morte di Nairobi, probabilmente anche lei potrebbe comparire nella quinta stagione, mentre al cast originale si aggiungeranno altri due attori. Si tratta di Miguel Ángel Silvestre, che abbiamo conosciuto in Sense 8, e Patrick Criado.

Ma facciamo un recap di ciò che è successo fino ad ora, perché di cose da ricordare ce ne sono tante. Non possiamo dimenticare, infatti, che nella serie non c'è stata una, ma ben due rapine. Se nella prima e della seconda season i nostri protagonisti si erano prefissati di fare il colpo del secolo alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, durante il quale sono deceduti Oslo e Mosca, nella terza e nella quarta hanno deciso di derubare la Banca di Spagna, con un'aggiunta di tre membri al team principale. Durante la rapina Nairobi ha perso la vita. Un colpo basso per gli spettatori che si erano affezionati a lei. Al termine della quarta, inoltre, Sierra, una poliziotta incinta da poco licenziata, riesce a scovare il nascondiglio del Professore e lo tiene sotto tiro.

Le domande che sorgono a questo punto sono diverse: Cosa farà Sierra? Qual è il suo piano? Mentre ci si chiede se Lisbona, che si è unita ora al gruppo all'interno della Banca dopo che i poliziotti l'hanno rilasciata, faccia parte di un piano della polizia.

Una risposta a queste domande potremo averla solo dopo aver visto la quinta stagione, che quest'anno conterà 10 episodi, due in più della precedente. Nel frattempo, in attesa di un trailer che arriverà il 2 Agosto, possiamo goderci l'intervista che la nostra redazione a fatto a Mario De La Rosa, interprete di Suarez.