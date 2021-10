La Casa di Carta 5, ecco alcuni dettagli che potreste aver perso

L'attesissima prima parte della quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta è arrivata su Netflix il 3 settembre e ha lasciato i fan della serie spagnola a chiedersi in che modo finirà l’amata serie tv.

La drammaticità, i dialoghi, gli scontri a fuoco e i cliffhanger hanno saputo catturare il pubblico di tutto il mondo, ma la parte migliore è stata la profondità aggiunta a due personaggi principali, Berlino (Pedro Alonso) e Tokyo (Úrsula Corberó), attraverso l'aggiunta di due nuovi personaggi: Rafael (Patrick Criado) e René (Miguel Angel Silvestre). Il primo è il figlio di Berlino mentre l’altro è il primo grande amore di Tokyo.

Lo spettacolo, come sempre, è riuscito a introdurre richiami che vanno dai suoi normali riferimenti calcistici al ritorno di personaggi morti attraverso i flashback. Ecco 5 dettagli che potreste aver perso:

Maserati

Potreste aver scordato che Rio definisce Tokyo una Maserati ed un richiamo a quando Denver ha chiamato Tokyo allo stesso modo quando stava parlando con Rio della sua rottura con Tokyo. Una menzione, degna di essere ricordata.

Le origini di Tokyo

Mentre diamo uno sguardo più approfondito alle origini di Tokyo in questa stagione, molti di noi avevano dimenticato che Tokyo si è unita alla rapina del Professore solo dopo aver perso il suo amante e dopo che non aveva più nulla da perdere. Questo richiamo alla sua vita prima di incontrare la banda è piuttosto interessante.

Tatiana e Berlino

Sappiamo dalla prima stagione che Berlino divorzierà prima del "lavoro alla Zecca di Spagna" il che significa che o lascia Tatiana, o lei lascia lui. I flashback in questa prima metà della stagione finale ci fanno credere che il figlio di Berlino, Rafael, avrà qualcosa a che fare con questa faccenda.

L'uso di droghe

Anche se l'assunzione di una sola dose di morfina non deve essere classificata come uso di droga, è un piccolo richiamo al precedente uso di droga di Denver nella prima stagione.

Omaggio a Leon

La morte di Tokyo è un chiaro omaggio al film di Luc Besson del 1994 Leon: The Professional, così come anche il personaggio di Tokyo, che è stato ispirato a Mathilda, interpretata nella pellicola da Natalie Portman.

La seconda parte della quinta stagione andrà in onda su Netflix il 3 dicembre, tre mesi dopo l'uscita della prima parte. I fan hanno già detto addio ad uno dei loro personaggi preferito, Tokyo, e non vedono l'ora di scoprire che riuscirà ad uscire vivo da quest'ultima rapina.



Vi lasciamo con la nostra recensione de La Casa di Carta 5 Parte 1 e 5 serie simili a La Casa di Carta da guardare in attesa del gran finale!