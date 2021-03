La Casa di Carta 5: tutto quello che dovete sapere sulla possibile trama

La casa di carta è una serie televisiva spagnola ideata da Álex Pina che, dopo un grande successo avuto sul canale Antena 3, è stata acquisita da Netflix che ha ritrasmesso la prima stagione rimontata, diminuendo la durata degli episodi e dividendola in due parti.

Successivamente ha prodotto una seconda stagione, divisa anch'essa in due parti, e il 31 luglio 2020 ha annunciato l'inizio delle riprese dell'ultima stagione, composta di una sola parte, iniziate il 3 agosto 2020. Per questo motivo viene erroneamente chiamata quinta stagione quando in realtà sarebbe meglio definirla terza stagione o quinta parte. Ma bando alle ciance, di cosa parlerà?

Allo stato attuale è difficile poter definire la trama della quinta parte de La Casa di Carta. Sicuramente potremo osservare una sorta di vendetta per Nairobi, così come promesso dai membri della banda sul finale della quarta parte, ma allo stesso tempo si dovrà concludere la rapina alla Banca di Spagna e il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto. A tal proposito, quale ruolo svolgerà Arturito, la classica testa calda che rischia di rovinare ogni piano della banda? Ma, soprattutto, sarà importante osservare l'esito dell'incontro tra Alicia Sierra e il Professore e capire che ruolo hanno giocato nell'organizzazione dei due colpi (quello alla Zecca e quello alla Banca di Stato) alcuni personaggi rimasti ancora nell'ombra come Tatiana, la moglie di Berlino.

Proprio su Alicia Sierra, però, potrebbe essere stato rivelato un grosso spoiler perché durante una diretta Instagram l'attrice non ha mostrato il solito pancione. Improvvisamente l'attrice si è accorta di essersi mostrata un po' troppo e ha tentato maldestramente di tornare seduta evitando di mostrare la parte inferiore del corpo. Il danno, però, era stato fatto e questo potrebbe determinare il fatto che l'ispettrice Alicia Sierra partorirà o comunque non sarà più incinta nella quinta parte de La Casa di Carta. Un'altra delle opzioni dei fan, riguardanti la storia, è relativa ad una nuova rapina in Sud America, o addirittura negli Stati Uniti, ma il creatore della serie ha sempre affermato di voler mantenere un taglio "latino".

Non ci resta che attendere ulteriori risvolti ufficiali, considerando che tra di loro potrebbe anche morire qualcuno! Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sull'ispirazione reale della serie TV Netflix de La casa di carta, la palla passa ora a voi: come pensate andrà avanti la trama de La casa di carta nella sua quinta e ultima parte? Quale sarà la conclusione dello show? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!